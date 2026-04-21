Pattinaggio artistico a rotelle Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires successo per Rodriguez

Durante la World Cup di pattinaggio artistico a rotelle a Buenos Aires, Madalena Costa si è distinta come protagonista, ottenendo una vittoria che ha attirato l’attenzione degli appassionati. L’evento ha visto anche la partecipazione di Rodriguez, che ha ottenuto un risultato significativo. La competizione si è conclusa con Costa che ha subito dimostrato la sua superiorità, lasciando un’impronta marcata nella prima giornata del torneo.

Madalena Costa lascia subito il segno all’ Artistic World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle appena conclusa in quel di Buonos Aires. Il fenomeno portoghese come da pronostico ha dominato in lungo ed in largo la prova femminile, scavalcando senza patemi quota 235 punti nel totale. Solito monologo quello della lusitana che, dopo aver arpionato più di 90 punti nello short, ha confezionato un libero da 146.51 imbastito da cinque salti tripli ed un doppio axel, sbagliando fondamentalmente solo un triplo toeloop agganciato al triplo flip eseguito con caduta, arrivando quindi a 239.03. Secondo posto per la brasiliana Laura Olympo con 131.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires, successo per Rodriguez Notizie correlate Leggi anche: Pattinaggio artistico a rotelle, Sasso trionfa e convince alla World Cup di Buenos Aires. Tanti azzurri in top 3 Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup Buenos Aires: i convocati dell’Italia. C’è SassoManca meno di un mese all’inizio dell’attesa stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che, come sappiamo, si aprirà con la prima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Pattinaggio artistico a rotelle, Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires, successo per RodriguezMadalena Costa lascia subito il segno all’Artistic World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle appena conclusa in quel di Buonos Aires. Il fenomeno portoghese come da pronostico ha dominato in ... oasport.it Pattinaggio artistico a rotelle, Sasso trionfa e convince alla World Cup di Buenos Aires. Tanti azzurri in top 3Un esordio stagionale da dominatrice assoluta. Roberta Sasso si è imposta per dispersione in occasione della competizione di Solo Dance valida per la ... oasport.it