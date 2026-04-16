Pattinaggio artistico a rotelle Sasso trionfa e convince alla World Cup di Buenos Aires Tanti azzurri in top 3

Durante la prima tappa della World Cup di Buenos Aires, il pattinaggio artistico a rotelle ha visto la vittoria di Roberta Sasso, che ha ottenuto un risultato netto e convincente. Molti atleti italiani sono riusciti a salire sul podio, dimostrando un buon livello di preparazione. La competizione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni, con le esibizioni che hanno suscitato interesse tra pubblico e addetti ai lavori.

Un esordio stagionale da dominatrice assoluta. Roberta Sasso si è imposta per dispersione in occasione della competizione di Solo Dance valida per la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna itinerante composta da due semifinali ed un ultimo atto attualmente in scena in Argentina, precisamente a Barcellona. Prestazione oltremodo convincente per la detentrice del titolo iridato, abile ad indirizzare le sorti della gara fin dal segmento più corto, dove ha ottenuto un margine di sei punti rispetto alla concorrenza ottenendo nettamente il miglior riscontro in entrambi i punteggi guadagnando 71.17 e rubando l’occhio in elementi come i travelling (livello 4), l’ artistic sequence (livello 4) e il pattern di quickstep (centrando tre keypoint su quattro).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Sasso trionfa e convince alla World Cup di Buenos Aires. Tanti azzurri in top 3 Notizie correlate Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup Buenos Aires: i convocati dell’Italia. C’è SassoManca meno di un mese all’inizio dell’attesa stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che, come sappiamo, si aprirà con la prima... Pattinaggio artistico a rotelle, nasce l’Artistic World Cup 2026: le prime informazioniLa stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle sarà segnata da una novità importante. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Buenos Aires la prima tappa dell’Artistic World Cup 2026; World Cup 2026, prima tappa. In pista Sasso e Ambrosino; Bozzini riparte dalla World Cup: Pronto a sfidare il mondo; Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e Division. Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e DivisionSi avvicina sempre più la prima rassegna continentale della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Si tratta dei Campionati Europei 2026 ... oasport.it Pattinaggio artistico a rotelle, si avvicina la tappa in Germania della World Cup. Le prime informazioniDopo la prima tappa, in programma a Buenos Aires in Argentina nel mese di aprile, la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle farà capolino in ... oasport.it manca sempre meno alla World Cup di Baku Avanti tutta Sofi, Fabriano è con te #sofiaraffaeli #worldcup #rhytmicgymnastics #ginnasticaritmica facebook