Paternò controllato in auto con la madre | 16enne arrestato con droga e quasi 3mila euro in cameretta
Un 16enne di Santa Maria di Licodia è stato arrestato dai carabinieri di Paternò durante un controllo in auto con la madre. Nel suo appartamento sono stati trovati circa 3.000 euro in contanti e droga. I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente e arrestato il ragazzo, accusato di spaccio. Il giovane è stato portato in caserma.
I carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un’importante attività di controllo del territorio che ha consentito di arrestare un 16enne residente a Santa Maria di Licodia, accusato di spaccio. I militari della sezione radiomobile, durante una perlustrazione nel territorio di Paternò. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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