Paternò controllato in auto con la madre | 16enne arrestato con droga e quasi 3mila euro in cameretta

Notizia in breve

Un 16enne di Santa Maria di Licodia è stato arrestato dai carabinieri di Paternò durante un controllo in auto con la madre. Nel suo appartamento sono stati trovati circa 3.000 euro in contanti e droga. I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente e arrestato il ragazzo, accusato di spaccio. Il giovane è stato portato in caserma.