Paternò arrestato 16enne per spaccio di droga ad un coetaneo

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Paternò hanno fermato un ragazzo di 16 anni in una zona periferica della città. L'operazione è scaturita da uno scambio sospetto osservato dai militari, che hanno deciso di intervenire. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, portando all’arresto del giovane con l’accusa di spaccio di droga nei confronti di un coetaneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scambio sospetto in piazza sotto osservazione. I carabinieri di Paternò hanno fermato un ragazzo di 16 anni accusato di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’attività di controllo svolta nel pomeriggio in una zona periferica del paese. L’attenzione dei militari è stata attirata da un giovane che, con atteggiamento sospetto, controllava ripetutamente il cellulare come se attendesse qualcuno. Poco dopo è arrivato il 16enne a bordo di uno scooter: i due si sono avvicinati e il minorenne ha consegnato un involucro in carta stagnola ricevendo denaro in cambio. Intervento dei carabinieri e sequestro della droga. Compresa la natura dello scambio, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare il giovane pusher ed evitare la fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, arrestato 16enne per spaccio di droga ad un coetaneo Droga, arrestato dai carabinieri un 16enne per spaccioMassa Lombarda, 28 febbraio 2026 - ‘Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti’. Napoli, aggredisce coetaneo per motivi di gelosia: arrestato 16enneGli agenti dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di un... Ricercato per droga fermato in aeroporto con documento contraffatto | Border Control Roma Fiumicino Argomenti più discussi: Notte di paura per una famiglia a Paternò: minacce di morte per 1.000 euro. Arrestato un 30enne; Paternò, arrestato 30enne per minacce di morte ed estorsione; Paternò, rapina a mano armata in un distributore di carburante: arrestati due uomini dai Carabinieri -; Paternò, minacce di morte e richiesta estorsiva: arrestato 30enne dai Carabinieri -. Paternò. Baby pusher in scooter incastrato dallo scambio: arrestato 16enneNel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia ... libertasicilia.it A Paternò, le strisce blu diventano argomento di discordia. Al centro della questione il numero degli operatori su strada, oggi 8 e non 10, come previsto dal capitolato d’appalto - facebook.com facebook