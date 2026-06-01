Un veicolo è stato multato per aver parcheggiato davanti a un cancello con passo carrabile. La normativa stabilisce che non si può sostare in corrispondenza di un passaggio autorizzato, che consente l’accesso a proprietà private o spazi pubblici. La legge prevede multe e rimozioni per chi viola questa regola. È vietato anche sostare davanti ai cancelli durante le operazioni di carico e scarico o quando sono presenti segnali di divieto.

Normativa passo carrabile: quando si può parcheggiare davanti a un cancello. Cos’è il passo carrabile e perché è importante. Il passo carrabile è un elemento comune nelle città italiane, ma spesso poco compreso. In termini giuridici, si tratta dell’accesso che consente ai veicoli di passare da una proprietà privata alla strada pubblica. Il Codice della Strada lo definisce come un accesso idoneo allo stazionamento di veicoli, mentre il regolamento di attuazione ne amplia il significato includendo anche la semplice circolazione di mezzi tra strada e area privata. Non è quindi un semplice cancello: è un accesso regolato da norme precise, che incide direttamente sulla circolazione e sull’uso del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Passo carrabile e sosta davanti ai cancelli: cosa dice la legge

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IL PASSO CARRABILE NON È SEMPRE UN DIVIETO: ECCO QUANDO PARCHEGGIARE MA OCCHIO ALLE CONSEGUENZE

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