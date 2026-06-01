Passaggio a livello in tilt sbarra divelta e traffico paralizzato a Como
Il passaggio a livello di piazza del Popolo a Como si è bloccato nel pomeriggio di oggi, 1 giugno 2026. La sbarra è stata divelta e il traffico stradale e ferroviario si è fermato. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente. La zona è stata isolata e sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.
Il passaggio a livello di piazza del Popolo, a Como, è stato teatro nel pomeriggio di oggi, 1 giugno 2026, di pesanti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.A causare i problemi è stato il danneggiamento di una delle sbarre, che sarebbe stata urtata e divelta dal passaggio di un veicolo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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