Passaggio a livello in tilt sbarra divelta e traffico paralizzato a Como

Notizia in breve

Il passaggio a livello di piazza del Popolo a Como si è bloccato nel pomeriggio di oggi, 1 giugno 2026. La sbarra è stata divelta e il traffico stradale e ferroviario si è fermato. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente. La zona è stata isolata e sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.