Partita stregata per la Rubierese | cala il sipario

Notizia in breve

La partita tra Rubierese e Sporting Vado si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. La formazione di casa ha schierato Maestroni, Ferrari, Vena (sostituito da Afzaz al 67’), Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito da Razak al 60’), Iossa (sostituito da Costi all’82’), Gareri, Bovi e Vanacore. La partita si è disputata sul campo di casa della Rubierese, con l'ultima sostituzione avvenuta nel finale di gara.