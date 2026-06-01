Partita stregata per la Rubierese | cala il sipario
La partita tra Rubierese e Sporting Vado si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. La formazione di casa ha schierato Maestroni, Ferrari, Vena (sostituito da Afzaz al 67’), Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito da Razak al 60’), Iossa (sostituito da Costi all’82’), Gareri, Bovi e Vanacore. La partita si è disputata sul campo di casa della Rubierese, con l'ultima sostituzione avvenuta nel finale di gara.
RUBIERESE 1 SPORTING VADO 2 RUBIERESE: Maestroni, Ferrari, Vena (67’ Afzaz), Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (60’ Razak), Iossa (82’ Costi), Gareri, Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Sciamanna, Pedroni, Bonacini, Morani, Serra. All.: Iemmi. SPORTING VADO: Peqini, Balleri, Degli Angeli, Villa, Piccitto, Raiano, Bisteghi (72’ Rubini), Maiorelli, Iovino (86’ Tanzariello), Gogliormella, Fini. A disp.: Bergonzoni, Selleri. All.: Brunetti. Arbitro: Manzitti di Modena (Papi di Pr – Cappello di Imola). Reti: 16’ Villa; 68’ Razak; 87’ Gogliormella. Note: sole e caldo estivo; campo ottimo; spettatori 400 circa. Espulso mister Iemmi al 94’ per proteste; ammoniti: Vanacore, Fontanesi, Bovi, il dirigente Martini, Maiorelli e Raiano; rec. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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