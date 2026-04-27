Venezi cala il sipario | la Fenice licenzia la direttrice dopo le accuse di nepotismo all' orchestra

A Venezia, la direzione della Fenice ha deciso di terminare il rapporto di lavoro con la direttrice dopo che sono emerse accuse di nepotismo legate all'organico dell'orchestra. La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio dal vertice del teatro, che ha preso questa misura in seguito alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla stessa dirigente. La situazione ha portato a una sospensione immediata del rapporto professionale tra le parti.

VENEZIA - Cala il sipario su Beatrice Venezi. Ieri pomeriggio il vertice della Fenice ha infatti deciso di interrompere ogni collaborazione dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dalla direttrice d’orchestra che in un’intervista al quotidiano argentino La Nacion aveva duramente attaccato la stessa orchestra, che in teoria autunno avrebbe dovuto dirigere, sostenendo che le posizioni dei musicisti «si tramandano di padre in figlio. Hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile rimanere ancorati alle vecchie abitudini. Ma è così che muore un teatro. Anche Diego Matheuz diresse l’orchestra a soli 26 anni per quanto era protetto da Abbado.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezi, cala il sipario: la Fenice licenzia la direttrice dopo le accuse di nepotismo all'orchestra Notizie correlate Beatrice Venezi, il Teatro La Fenice licenzia la dirigente d'orchestra per le accuse di nepotismo. «Io non ho padrini»Si chiude ogni tipo di rapporto tra il Teatro La Fenice e il maestro d'orchestra Beatrice Venezi. Cala il sipario sull'affair Beatrice Venezi alla Fenice. Dopo mesi di polemiche la direttrice d'orchestra esce ufficialmente di scenaNon a caso il ministro Alessandro Giuli ha ribadito la fiducia a Colabianchi: un indiretto imprimatur alla decisione di interrompere ogni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cala il sipario sull'affair Beatrice Venezi alla Fenice. Dopo mesi di polemiche la direttrice d'orchestra esce ufficialmente di scena; RaiNews. . Cala il sipario sulla collaborazione tra Fenice e Beatrice Venezi. La Fondazione del Teatro Veneziano annulla la nomina della direttrice musicale designata. Lo spiega una dura nota alla decisione immaturata anche a seguito delle reiterate gravi di; Venezi, cala il sipario: la Fenice licenzia la direttrice dopo le accuse di nepotismo all'orchestra; Addio alla Fenice, la Fondazione revoca la nomina a Beatrice Venezi. Venezi, cala il sipario: la Fenice licenzia la direttrice dopo le accuse di nepotismo all'orchestraVENEZIA - Cala il sipario su Beatrice Venezi. Ieri pomeriggio il vertice della Fenice ha infatti deciso di interrompere ogni collaborazione dopo le recenti dichiarazioni rilasciate ... ilgazzettino.it Cala il sipario sull' affair Beatrice Venezi alla Fenice. Dopo mesi di polemiche la direttrice d'orchestra esce ufficialmente di scenaIl sovrintendente Nicola Colabianchi in una nota spiega di aver deciso di annullare ogni impegno di Venezi «a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive de ... vanityfair.it Queste splendide immagini arrivano da Venezia, teatro La Fenice, stasera. Questo è il momento esatto in cui, durante l’intervallo de il “Lohengrin”, pubblico e orchestrali si sono alzati in piedi e hanno cominciato ad applaudire festanti con una standing ovation - facebook.com facebook Beatrice Venezi licenziata. Gli attacchi al teatro: dai musicisti per eredità agli «abbonati over 80» x.com