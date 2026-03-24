Si chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza e l’agenzia dei Monopoli di Genova, coordinate dalla Procura Europea Eppo di Torino. Nel mirino degli inquirenti, una organizzazione criminale transnazionale dedita al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. L’intervento, supportato anche dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Europol e dalla rete operativa antimafia internazionale @ON, è finalizzato all’esecuzione di diverse misure cautelari personali e reali per circa 2,5 milioni di euro, equivalenti al provento dell’ipotizzato reato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestrate 32 tonnellate di tabacco

Articoli correlati

Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestro da 2,5mlnSi chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia...

Quaranta tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando sequestrate a DesioDesio (Monza Brianza), 8 Marzo 2026 - I carabinieri hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso di contrabbando in un capannone...

Contenuti utili per approfondire Contrabbando di sigarette...

Temi più discussi: Sgominata una rete logistica del contrabbando di sigarette; Scoperta a Castagnaro una fabbrica clandestina di sigarette di contrabbando; Sequestrata fabbrica clandestina di sigarette illegali, 13 denunciati; Il magazzino senza fine: 17 tonnellate di sigarette sequestrate dalla Finanza.

Sequestrate 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, cinque arrestiSono 32 le tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati nel porto di Genova e altri scali europei per un omesso pagamento dei diritti di confine di oltre 8 milioni. L'operazione, denominata 'Bor ... msn.com

Sigarette contrabbando: traffico gestito da mafia curdaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Contrabbando di sigarette, maxi operazione a Genova: sequestri e arresti x.com

Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette facebook