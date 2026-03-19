Maxi operazione contro il contrabbando | scoperta fabbrica da 17 tonnellate di sigarette

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina di sigarette, con una produzione stimata di circa 17 tonnellate. La rete illegale coinvolgeva un alto numero di persone e generava un guadagno di circa 700mila euro al giorno. L’intervento ha portato allo smantellamento dell’intera struttura e alla confisca di ingenti quantità di merce.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellata una rete illegale ad alta produzione. Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una fabbrica clandestina di sigarette capace di generare fino a 700mila euro al giorno. L’impianto, individuato a Castagnaro, in provincia di Verona, era organizzato su scala industriale e rappresentava il centro di una rete dedita al traffico illecito di tabacchi. L’intervento, coordinato dalla Procura europea (Eppo) e condotto dai comandi provinciali di Palermo e Verona, ha consentito il sequestro di circa 17 tonnellate di sigarette e 8 tonnellate di tabacco. La scoperta della fabbrica clandestina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi operazione contro il contrabbando: scoperta fabbrica da 17 tonnellate di sigarette Articoli correlati Leggi anche: Casoria, contrabbando di sigarette: maxi sequestro da due tonnellate Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabaccoI finanzieri del Comando Provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella... Contrabbando di tabacchi, maxi operazione tra Veneto e Sicilia: sequestri e 13 indagati Tutti gli aggiornamenti su Maxi operazione contro il contrabbando... Temi più discussi: Maxi sequestro in Brianza: trovate in un capannone 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando; Gasolio di contrabbando per il mercato della Capitale, maxi-sequestro della Finanza; Gasolio di contrabbando, sequestri Gdf nel nord e a Roma; Non solo prezzi alle stelle, la scoperta inquietante sul diesel. Palermo. Maxi operazione contro il contrabbando: sequestrati centri di stoccaggio e fabbrica clandestina di sigaretteI finanzieri del Comando Provinciale Palermo, su delega della Procura Europea (E.P.P.O.) – Ufficio di Palermo, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell’illecita produzione di tabacchi lavo ... libertasicilia.it Scoperta nel Veronese fabbrica clandestina con 17 tonnellate di sigarette illegali, 13 denunciati – VIDEOScoperta dalla finanza nel Veronese, a Castagnaro, una fabbrica clandestina di sigarette: maxi sequestro, 17 persone denunciate. veronaoggi.it Oltre 17 tonnellate di sigarette pronte per la vendita, 8 tonnellate di tabacco Sigarette di Contrabbando e una fabbrica clandestina capace di produrre 4 milioni di sigarette al giorno e altri tre siti di produzione. È il bilancio della maxi operazione della Guardia di - facebook.com facebook Colpo al contrabbando di sigarette, la guardia di finanza di Palermo ha squestrato a Verona 17 tonnellate di tabacchi e una fabbrica abusiva x.com