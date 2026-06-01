Sono stati pubblicati i dati sulla fantamedia per la stagione 2025-26 a Parma. La classifica evidenzia i tre giocatori con le migliori performance e i tre con le peggiori. Tra i migliori figurano alcuni calciatori che hanno ottenuto punteggi elevati, mentre tra i peggiori ci sono quelli che hanno registrato i punteggi più bassi. La lista si basa sui risultati ottenuti nelle partite ufficiali e sulla valutazione delle loro prestazioni.

Carlos Cuesta, all'esordio su una panchina di Serie A, ha portato il Parma alla salvezza chiudendo la stagione al tredicesimo posto con 45 punti. I gialloblù hanno di gran lunga migliorato i numeri della scorsa annata, chiusa al sedicesimo posto con 36 punti. Il 5-3-2 o 3-5-2 dello spagnolo ha avuto bisogno di tempo per entrare nella testa dei giocatori ma è riuscito a portare gli emiliani ad una salvezza tranquilla valorizzando anche alcuni giocatori. Oltre alla conferma di Pellegrino, spiccano infatti Strefezza e Bernabé. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Parma al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaPer la stagione 2025-26, il fantabilancio dell’Inter ha evidenziato i giocatori con le migliori e peggiori medie voto.

Pisa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaNel campionato di Pisa, i giocatori con le migliori fantascore sono stati un centrocampista con una media di 7,2 e un attaccante con 6,8.

Argomenti più discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Cuesta lancia Mikolajewski, Grosso con Pinamonti; Roma, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia.

Parma, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaTre top e tre flop: ecco i giocatori della squadra di Cuesta che maggiormente si son fatti notare, in positivo e in negativo, nella stagione di Fantacampionato appena conclusa ... msn.com