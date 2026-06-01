Parma fantabilancio 2025-26 | i migliori e i peggiori per fantamedia

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati i dati sulla fantamedia per la stagione 2025-26 a Parma. La classifica evidenzia i tre giocatori con le migliori performance e i tre con le peggiori. Tra i migliori figurano alcuni calciatori che hanno ottenuto punteggi elevati, mentre tra i peggiori ci sono quelli che hanno registrato i punteggi più bassi. La lista si basa sui risultati ottenuti nelle partite ufficiali e sulla valutazione delle loro prestazioni.

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Carlos Cuesta, all'esordio su una panchina di Serie A, ha portato il Parma alla salvezza chiudendo la stagione al tredicesimo posto con 45 punti. I gialloblù hanno di gran lunga migliorato i numeri della scorsa annata, chiusa al sedicesimo posto con 36 punti. Il 5-3-2 o 3-5-2 dello spagnolo ha avuto bisogno di tempo per entrare nella testa dei giocatori ma è riuscito a portare gli emiliani ad una salvezza tranquilla valorizzando anche alcuni giocatori. Oltre alla conferma di Pellegrino, spiccano infatti Strefezza e Bernabé. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Parma al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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