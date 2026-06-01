Quasi 900 persone sono state arrestate a Parigi dopo i disordini legati alla finale di Champions League. L’operazione ha portato a oltre 890 arresti, con un aumento del 45% rispetto all’anno precedente. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato numerosi soggetti coinvolti in atti di vandalismo e violenza. La situazione ha richiesto interventi massicci per contenere le violenze e ripristinare l’ordine pubblico. Nessun dettaglio su eventuali imputazioni o azioni giudiziarie è stato comunicato.

«Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all’anno scorso». È quanto affermato dal ministro dell’Interno francese Laurent Nunez all’emittente France Inter, evidenziando che quasi 180 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti nei gravi disordini dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella Champions League. Negli scontri ha perso la vita anche una persona. La squadra parigina si è assicurata la coppa europea per il secondo anno di fila e i facinorosi, cogliendo la scusa dei festeggiamenti, sono tornati a terrorizzare la città. Ma era già tutto previsto, come ha spiegato il ministro: «Sapevamo che questo evento avrebbe dato luogo a degli eccessi, avevamo messo in atto un dispositivo eccezionale con istruzioni di estrema fermezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Parigi, quasi 900 arresti dopo i disordini per la finale di Champions league. E non finisce qui…

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