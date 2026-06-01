Dopo la vittoria del Psg in Champions League a Parigi, sono stati effettuati circa 1.000 arresti e ci sono numerosi feriti. La celebrazione si è trasformata in scontri tra forze dell’ordine e gruppi di persone, con incidenti e danneggiamenti diffusi in diverse zone della città. La polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere i partecipanti e sono stati segnalati diversi episodi di violenza. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul numero esatto di feriti.

Notte di follia e violenza urbana in Francia, dove nella capitale Parigi la festa per il trionfo del Psg in Champions League è diventata teatro di scontri, provocando quasi mille arresti e centinaia di feriti anche tra le Forze dell’Ordine. Le indagini cercano di fare luce sulle devastazioni, mentre le istituzioni invocano il pugno di ferro contro i teppisti. Parigi, la festa del Psg si trasforma in guerriglia Il bilancio degli scontri: quasi mille arresti e agenti feriti La condanna di Macron per le scene di violenza inaccettabili a Parigi Parigi, la festa del Psg si trasforma in guerriglia La vittoria del Psg nella finale di Champions League contro l’Arsenal ha scatenato una notte di violenze e gravi disordini a Parigi e in diverse città francesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Caos a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions League, quasi 1000 arresti e centinaia di feriti

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Paris Erupts After PSG's Champions League Win; Over 400 Arrested In Violent Clashes

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