Dopo la vittoria del Psg in Champions, a Parigi si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con almeno un morto, 219 feriti e 480 persone arrestate. Gli incidenti si sono concentrati sugli Champs-Elysées e vicino allo stadio del club. Il Ministro dell’Interno ha dichiarato che non tollererà ulteriori disordini. La polizia ha usato lacrimogeni e cariche per disperdere i gruppi di persone. Nessuna altra informazione su eventuali dettagli degli scontri o sulle cause degli incidenti.

Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Incidenti a Parigi per festa Champions, un morto e un ferito grave La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incidenti a Parigi per la festa Champions, un morto, 219 feriti e 480 arresti. Ministro Interni: «Non tollereremo altri disordini»

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Scontri a Parigi per la festa Champions, un morto e 480 arresti. Oggi attesi in 100mila

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