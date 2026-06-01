Parigi fuori controllo | il branco assalta i tifosi dell’Arsenal

Notizia in breve

Un uomo e una donna, tifosi dell’Arsenal, sono stati assaliti da un gruppo di persone a Parigi. Dopo averli accerchiati, il branco li ha derisi e spintonati. L’incidente si è verificato in mezzo alla folla, mentre i due tifosi erano soli. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.