Parigi fuori controllo | il branco assalta i tifosi dell’Arsenal

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo e una donna, tifosi dell’Arsenal, sono stati assaliti da un gruppo di persone a Parigi. Dopo averli accerchiati, il branco li ha derisi e spintonati. L’incidente si è verificato in mezzo alla folla, mentre i due tifosi erano soli. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

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Prima li accerchiano. Poi li deridono. Poi li spintonano. Un uomo e una donna, due tifosi dell’Arsenal, soli in mezzo alla folla parigina, finiscono nel mirino del branco. Nel video che sta facendo il giro del web si vede tutto: le pistole ad acqua puntate addosso, gli spintoni, le urla, la molestia trasformata in spettacolo. Non c’è niente di goliardico, non c’è nulla della “rivalità calcistica” che qualcuno proverà, come sempre, a derubricare a folklore da stadio. C’è solo la solita fotografia di una città dove la prepotenza si sente padrona della strada e dove chiunque - nel momento sbagliato e nel posto sbagliato - può diventare il bersaglio di turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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