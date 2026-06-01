Parigi fuori controllo | il branco assalta i tifosi dell’Arsenal
Un uomo e una donna, tifosi dell’Arsenal, sono stati assaliti da un gruppo di persone a Parigi. Dopo averli accerchiati, il branco li ha derisi e spintonati. L’incidente si è verificato in mezzo alla folla, mentre i due tifosi erano soli. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.
Prima li accerchiano. Poi li deridono. Poi li spintonano. Un uomo e una donna, due tifosi dell’Arsenal, soli in mezzo alla folla parigina, finiscono nel mirino del branco. Nel video che sta facendo il giro del web si vede tutto: le pistole ad acqua puntate addosso, gli spintoni, le urla, la molestia trasformata in spettacolo. Non c’è niente di goliardico, non c’è nulla della “rivalità calcistica” che qualcuno proverà, come sempre, a derubricare a folklore da stadio. C’è solo la solita fotografia di una città dove la prepotenza si sente padrona della strada e dove chiunque - nel momento sbagliato e nel posto sbagliato - può diventare il bersaglio di turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Avions et Terrorisme : Ce Qui a Changé pour lAccès à Bord – Documentaire Aviation- GPN
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