Arteta invita i tifosi dell’Arsenal ad alzarsi presto per il grande giorno contro il Bournemouth

L’allenatore dell’Arsenal ha invitato i supporter della squadra a svegliarsi presto per il match in programma domani alle 12:30 contro il Bournemouth. L’appello rivolto ai tifosi mira a sottolineare l’importanza dell’incontro, che si terrà allo stadio di Londra. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra, e l’allenatore ha chiesto un sostegno numeroso e caloroso prima del fischio di inizio.

2026-04-10 18:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mikel Arteta ha esortato i tifosi dell’Arsenal a considerare il calcio d’inizio di domani alle 12:30 contro il Bournemouth come l’occasione che merita. Una vittoria agli Emirates potrebbe portare i Gunners a 12 punti di vantaggio nella corsa al titolo e rappresentare un passo importante verso il loro primo titolo di Premier League dal 2004. L’Arsenal affronta lo scontro all’ora di pranzo di sabato sulla scia della vittoria infrasettimanale dell’andata di Champions League contro lo Sporting, dopo essersi ripreso dalle sconfitte contro il Manchester City nella finale della Carabao Cup e il Southampton in FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arteta invita i tifosi dell’Arsenal ad “alzarsi presto” per il “grande giorno” contro il Bournemouth Tutto quello che ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta dopo la sconfitta in FA Cup contro il SouthamptonNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha reagito alla sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Southampton... Arteta celebra Eze: “Magico” il suo impatto nella vittoria dell’Arsenal su Leverkusen.Arteta celebra Eze: “Magico” il suo impatto nella vittoria dell’Arsenal su Leverkusen.