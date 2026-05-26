Un'auto è uscita di strada in via Parigi ad Aosta, finendo oltre la ringhiera laterale. Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti per capire come l’auto abbia superato la barriera di sicurezza. Le sue condizioni di salute non sono ancora state rese note. La Polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali cause dell’incidente.

? Punti chiave Come ha fatto l'auto a superare la ringhiera laterale?. Quali sono le reali condizioni di salute del conducente?. Perché quel tratto di via Parigi è considerato così pericoloso?. Cosa hanno rilevato i Carabinieri sul luogo del ribaltamento?.? In Breve Intervento sul posto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.. Vigili del Fuoco impegnati nella messa in sicurezza del mezzo in via Parigi.. Indagini in corso per valutare l'efficacia delle barriere protettive vicino alle vie Adamello e Petigat.. Sinistro avvenuto martedì 26 maggio nella serata presso la rotonda di via Parigi.. Un uomo di 37 anni è stato trasportato in pronto soccorso martedì 26 maggio dopo che la sua auto ha perso il controllo su via Parigi ad Aosta, finendo per ribaltarsi vicino alla rotonda con le vie Adamello e Petigat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, auto fuori controllo in via Parigi: 37enne in ospedale

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