Parco Minopoli cittadino intrappolato all’interno dopo la chiusura anticipata | richiesti chiarimenti immediati
Un cittadino è rimasto intrappolato all’interno del Parco Minopoli di Viale Raffaello dopo la chiusura anticipata avvenuta domenica 31 maggio 2026. La vicenda ha suscitato richieste di chiarimenti immediati riguardo alle circostanze che hanno portato alla chiusura anticipata e alle modalità di gestione dell’area. La situazione ha generato preoccupazione tra i presenti, e le autorità sono state chiamate a rispondere sulle modalità di chiusura e sulla sicurezza del pubblico.
Tempo di lettura: 2 minuti Inquietante quanto sarebbe accaduto presso il Parco Minopoli di Viale Raffaello nella serata di domenica 31 maggio 2026. “Quanto avvenuto è grave e richiede spiegazioni immediate. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole nella gestione degli spazi pubblici devono essere garantiti sempre”, dichiara Emanuele Papa, Presidente della Commissione Trasparenza della V Municipalità. Il signor Enzo, presente all’interno del parco con il proprio cane, si è ritrovato improvvisamente intrappolato all’interno dell’area verde dopo che i cancelli erano stati chiusi anticipatamente, intorno alle ore 18:40. Quando, alle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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