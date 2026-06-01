Parco Minopoli cittadino intrappolato all’interno dopo la chiusura anticipata | richiesti chiarimenti immediati

Notizia in breve

Un cittadino è rimasto intrappolato all’interno del Parco Minopoli di Viale Raffaello dopo la chiusura anticipata avvenuta domenica 31 maggio 2026. La vicenda ha suscitato richieste di chiarimenti immediati riguardo alle circostanze che hanno portato alla chiusura anticipata e alle modalità di gestione dell’area. La situazione ha generato preoccupazione tra i presenti, e le autorità sono state chiamate a rispondere sulle modalità di chiusura e sulla sicurezza del pubblico.