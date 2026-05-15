Roma FI | servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese

A causa delle numerose segnalazioni provenienti dai residenti della zona, è stata richiesta con urgenza la convocazione di una Commissione Congiunta Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente per discutere dei lavori sul biodigestore di via Braccianese Claudia, al km 5+100. La richiesta deriva dalla necessità di ottenere chiarimenti immediati riguardo all’andamento e alle modalità di realizzazione dell’impianto. La questione ha suscitato l’interesse delle autorità locali, che si sono attivate per approfondire la situazione.

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