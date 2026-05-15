Roma FI | servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese
A causa delle numerose segnalazioni provenienti dai residenti della zona, è stata richiesta con urgenza la convocazione di una Commissione Congiunta Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente per discutere dei lavori sul biodigestore di via Braccianese Claudia, al km 5+100. La richiesta deriva dalla necessità di ottenere chiarimenti immediati riguardo all’andamento e alle modalità di realizzazione dell’impianto. La questione ha suscitato l’interesse delle autorità locali, che si sono attivate per approfondire la situazione.
"A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona, abbiamo richiesto con urgenza la convocazione di una Commissione Congiunta Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente in merito ai lavori del biodigestore di via Braccianese Claudia km 5+100". Lo dichiarano Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, consiglieri del Municipio Roma XV, in una nota. "Da settimane - spiegano - molti cittadini denunciano infatti la presenza di forti odori nauseabondi provenienti dall'area del cantiere, soprattutto in determinate fasce orarie. Una situazione che, secondo quanto segnalato, starebbe creando notevoli disagi ai residenti, costretti spesso a chiudersi in casa, con particolari criticità per le persone più fragili e anziane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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