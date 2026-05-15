Roma Forza Italia | servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese

Roma, Forza Italia ha richiesto con urgenza una Commissione congiunta di Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente per discutere dei lavori relativi al biodigestore situato in via Braccianese Claudia, al km 5+100. La richiesta nasce dopo numerose segnalazioni provenienti dai residenti della zona, che evidenziano preoccupazioni riguardo allo stato e alle attività in corso nell’area interessata. La convocazione mira a ottenere chiarimenti immediati sulle operazioni in corso e sullo stato del progetto.

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«A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona, abbiamo richiesto con urgenza la convocazione di una Commissione congiunta Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente in merito ai lavori del biodigestore di via Braccianese Claudia km 5+100». Lo dichiarano Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, consiglieri del Municipio Roma XV, in una nota. «Da settimane — spiegano — molti cittadini denunciano infatti la presenza di forti odori nauseabondi provenienti dall'area del cantiere, soprattutto in determinate fasce orarie. Una situazione che, secondo quanto segnalato, starebbe creando notevoli disagi ai residenti, costretti spesso a chiudersi in casa, con particolari criticità per le persone più fragili e anziane. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, Forza Italia: servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Referendum Giustizia, cosa cambia DAVVERO con il Sì o il No: la riforma Nordio SPIEGATA PER TUTTI Sullo stesso argomento Roma, FI: servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese"A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona, abbiamo richiesto con urgenza la convocazione di una Commissione Congiunta... Nomine all’ospedale Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati”Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste... Appassionante dibattito a @Europarl_IT su l' al tempo dei predatori. Per difendere democrazia e indipendenza nell'epoca della forza servono scelte coraggiose. Grazie VP PE @pinapic @carlbildt @AlessiaMelcangi M. Valensise @IAIonline C. Casini x.com Roma, Forza Italia: servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via BraccianeseA seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona, abbiamo richiesto con urgenza la convocazione di una Commissione ... iltempo.it Forza Italia apre sulla liberalizzazione degli Ncc, stop da Lega e FdiRoma, 14 mag. (askanews) – La possibile liberalizzazione degli Ncc crea tensioni nella maggioranza di centrodestra. Forza Italia, in commissione Trasporti alla Camera, ha chiesto di discutere una su ... askanews.it