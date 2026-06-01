Parco Leonardo Baccini guida il corteo | Più interventi per sicurezza e decoro

Un corteo si è mosso tra le strade di Le Vignole e Parco Leonardo, guidato da un rappresentante locale. I partecipanti chiedono interventi concreti per aumentare sicurezza e decoro, dopo settimane di segnalazioni di microcriminalità, furti e vandalismi. Le strade sono state attraversate da cittadini che portavano cartelli e slogan, in una manifestazione che si è conclusa davanti a un punto di ritrovo pubblico.

Fiumicino, 1° giugno 2026 – Un corteo per chiedere maggiore sicurezza nelle zone di Le Vignole e Parco Leonardo, dove da tempo i residenti segnalano criticità legate a episodi di microcriminalità, degrado, furti e atti vandalici. L’appuntamento si è svolto al Parco del Perugino, con la partecipazione dei cittadini e del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha guidato la manifestazione. Al centro della protesta ci sono problemi che il quartiere porta all’attenzione delle istituzioni da anni. Una situazione che, secondo i residenti, richiede risposte più incisive e una presenza più forte delle istituzioni sul territorio. Sicurezza a Parco Leonardo e Le Vignole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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