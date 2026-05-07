Parco Leonardo il Comitato al Comune | Più sicurezza videosorveglianza e bonifiche

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha chiesto al Comune di Fiumicino di intervenire su diversi aspetti riguardanti il quartiere. Nella lettera inviata all’amministrazione, si richiedono maggiori controlli di sicurezza, potenziamento della videosorveglianza e interventi di bonifica nelle aree pubbliche. La richiesta arriva in un momento in cui le autorità locali sono impegnate a rispondere alle esigenze dei residenti e a migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Incontro tra il comitato e l’Amministrazione per fare il punto. Ecco cos’è emerso Fiumicino, 7 maggio 2026 – “Il dialogo tra il Comune di Fiumicino e il Comitato di Quartiere Parco Leonardo prosegue sui temi più attuali che interessano il quartiere. Sicurezza, degrado urbano e viabilità sono stati al centro dell’incontro svoltosi ieri presso il Comune, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del segretario generale Giuseppe Salvatore Alemanno, di Federica Cerulli, presidente della VII Commissione Scuola, Cultura e Sport, dell’ing. Paolo Roccetti, dirigente dell’Area Strategia del Territorio e Ambiente, e di alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere Parco Leonardo”, si legge in un comunicato del comitato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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