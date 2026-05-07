Rondinone | Più controlli e interventi immediati per mantenere il decoro e la vivibilità del Parco Ferrari
Milena Rondinone, coordinatrice cittadina di Forza Italia, ha chiesto un aumento dei controlli e interventi immediati nel Parco Ferrari. La sua voce si aggiunge alle segnalazioni riguardanti le condizioni di decoro e vivibilità dell’area, frequentata da molte famiglie e cittadini, dove si sono registrate criticità legate alla mancanza di controlli. La richiesta mira a garantire maggiore sicurezza e tutela dell’ambiente pubblico.
La Coordinatrice Cittadina di Forza Italia, Milena Rondinone, interviene sulle criticità segnalate al Parco Ferrari, esprimendo forte preoccupazione per le condizioni di decoro e vivibilità causa la mancanza di controlli in un’area molto frequentata da famiglie e cittadini. «Il Parco Ferrari deve.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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