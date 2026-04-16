A Isernia, un cittadino multato per aver lasciato l’auto sulle strisce blu ha deciso di non pagare la multa. Tuttavia, successivamente la sanzione è stata annullata. L’episodio ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito, dato che di solito le multe per infrazioni di questo tipo vengono confermate o applicate senza eccezioni.

Un episodio davvero singolare quello accaduto a Isernia, dove un cittadino, multato per aver parcheggiato sulle strisce blu, non ha pagato quanto avrebbe dovuto e si è visto annullare la sanzione. È bene chiarire subito la questione: parcheggiare negli stalli delimitati dalle strisce blu senza pagare il ticket porta a una sanzione, ma ci sono delle eccezioni. La multa, ad esempio, è da considerarsi nulla in assenza di delibera comunale. La sosta a pagamento, infatti, non può essere decisa in modo arbitrario. Per essere valida, deve seguire un iter amministrativo preciso. Nel caso di Isernia, come risultato durante il contenzioso, la delibera mancava.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perché

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Il tribunale di #Isernia ha stabilito che una multa per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu deve essere annullata se manca la delibera comunale x.com