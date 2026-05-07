Caos divieti di sosta in città De Stasio attacca | Un mese di disagi senza programmazione è un’assurdità

Nella giornata di ieri sono stati posizionati in diverse vie della zona alta della città, tra cui Viale Mellusi, Viale Atlantici e alcune traverse, cartelli che vietano la sosta e prevedono la rimozione forzata dei veicoli. L’ordinanza, numerata, è stata notificata senza un preavviso specifico e ha generato proteste tra i residenti e i commercianti locali. Il responsabile dell’ente comunale ha dichiarato che si tratta di un intervento necessario e programmato, mentre un rappresentante della città ha criticato la mancanza di una pianificazione adeguata.

Nella giornata di ieri sono stati affissi nella zona alta della città (Viale Mellusi, Viale Atlantici e traverse) dei cartelli contenenti un Divieto di Sosta e conseguente rimozione coatta in virtù di un’Ordinanza (la n. 185 del 4.5.26), in base alla quale, dovendo essere effettuati lavori di “Restyling segnaletica parcheggi” viene imposto il suddetto divieto per il periodo 6 Maggio- 6 Giugno, dal lunedì al Venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 24,00. – così in una nota Rosetta De Stasio, consigliere comunale d’opposizione. E’ mai possibile vietare la sosta su strade centralissime e su due arterie cittadine per un mese, tutti i giorni, dalle ore...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos divieti di sosta in città, De Stasio attacca: “Un mese di disagi senza programmazione, è un’assurdità” Notizie correlate Divieti di sosta per un mese, i consiglieri Pd: “Pianificazione assente e disagi insostenibili”Tempo di lettura: 2 minuti“Alla vista del cartello recante il divieto di sosta abbiamo provato tanto “stupore”. Benevento, “gentaglia” al Parco De Mita: Pepe (Città Verde) attacca De Stasio e chiede accesso agli attiDura presa di posizione dell’associazione ‘Città Verde’ sulla vicenda delle dichiarazioni rese durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Taranto, caos in corso Umberto, i divieti di sosta non coincidono con lavori reali; Falcomics rivoluziona la viabilità. Falconara, ecco il piano anti-caos, occhio ai divieti; Scatta il divieto di sosta. Ma le auto sono sempre lì; Adunata Alpini, cambia ancora il piano traffico: la guida definitiva ai nuovi divieti (con deroghe). Lavori sul Lungomare Trieste a Salerno: scattano divieto di sosta e restringimentiDisagi alla viabilità in vista sul Lungomare Trieste di Salerno. Nelle notti del 6, 7 e 8 maggio 2026 saranno effettuati interventi di ripristino del ... zon.it Caos sosta a Rio Martino, parcheggio preso d'assalto dai camper nonostante il divietoPochi posti per le auto nell'area di sosta per chi ha scelto il lido per una passeggiata il giorno della Liberazione. Disagi e polemiche ... latinaoggi.eu Sottopasso via Torrione a Salerno nel caos: auto e camion ignorano i divieti - facebook.com facebook