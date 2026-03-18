Il Venezuela ha conquistato il suo primo titolo nel World Baseball Classic, sconfiggendo gli Stati Uniti nella finale. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il paese sudamericano nel mondo del baseball. La finale si è svolta di recente, pochi giorni dopo il ritiro del presidente venezuelano dal potere. Nel frattempo, l'ex presidente americano ha commentato la vittoria tramite un messaggio.

AGI - Vittoria a sorpresa del Venezuela contro gli Stati Uniti nella finale del World Baseball Classic: è il primo titolo per il Paese sudamericano in questo sport, un successo che arriva proprio dopo il blitz Usa che ha portato alla destituzione del presidente venezuelano Maduro. In un ultimo inning mozzafiato, il Venezuela ha sconfitto gli Usa 3-2 a Miami. Il Venezuela, dove il baseball è uno sport nazionale, ha completato il suo torneo dei sogni battendo quindi i favoriti Stati Uniti sul proprio territorio. La reazione del presidente Usa. Lo stesso presidente Usa ha scherzato (ma non troppo) sulla galoppata della nazionale venezuelana: "Ultimamente stanno succedendo cose positive al Venezuela. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: "Status di Stato"

Articoli correlati

Il Venezuela sorprende gli USA e conquista il World Baseball Classic per la prima voltaPer la prima volta nella ventennale storia del torneo il Venezuela vince il World Baseball Classic.

Il Venezuela batte gli Stati Uniti ed è campione del mondo di baseball: per Trump è “il 51° stato”Il Venezuela ha battuto a Miami 3-2 gli Stati Uniti nella finale del 'World Baseball Classic', diventando campione del mondo.

Maduro prima dell'attacco: Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti

Una selezione di notizie su Baseball la prima volta del Venezuela E...

Discussioni sull' argomento Friday Night Baseball torna su Apple TV il 27 marzo per la quinta stagione; Baseball: Italia fa la storia, batte Portorico, è in semifinale (per la prima volta) al World Classic; Baseball, finisce il sogno dell’Italia. Azzurri battuti dal Venezuela 4-2; Lo Sporting con una grande rimonta per la prima volta ai quarti.

Baseball, la prima volta del Venezuela. E Trump: Status di StatoKoki Kataoka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - La Nazionale del Venezuela festeggia la vittoria sugli Usa nella finale del World Baseball Classic (WBC) al LoanDepot Park di Miami ... agi.it

Il rendimento, soprattutto in acque internazionali, non è stato all’altezza dello status. C'è il Barcellona su di lui e anche qualche squadra di Premier. - facebook.com facebook

"Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti". Sergio Mattarella ha ricevuto una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in x.com