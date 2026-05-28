Festa della Repubblica il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1 | parata e serata evento con Mattarella al Quirinale

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno, Rai1 modifica il palinsesto per celebrare gli 80 anni della Repubblica. La giornata prevede una parata e un evento serale con la partecipazione del Presidente della Repubblica al Quirinale, insieme a giovani. In serata sono previsti spettacoli con artisti come un ballerino, un ex calciatore, un’attrice e un cantante.

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Il 2 giugno Rai1 cambia il suo palinsesto per gli 80 anni della Repubblica: parata, Mattarella con i giovani al Quirinale e serata evento con Bolle, Del Piero, Cortellesi e Morandi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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