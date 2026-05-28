Festa della Repubblica il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1 | parata e serata evento con Mattarella al Quirinale

Notizia in breve

Il 2 giugno, Rai1 modifica il palinsesto per celebrare gli 80 anni della Repubblica. La giornata prevede una parata e un evento serale con la partecipazione del Presidente della Repubblica al Quirinale, insieme a giovani. In serata sono previsti spettacoli con artisti come un ballerino, un ex calciatore, un’attrice e un cantante.