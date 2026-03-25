Un locale della provincia di Viterbo è stato chiuso dalla polizia dopo ripetuti episodi di violenza tra clienti ubriachi. Le persone presenti nel bar hanno coinvolto in aggressioni fisiche, lanci di bottiglie e hanno causato ferite a più individui. La decisione di chiudere il locale è arrivata in seguito a questi episodi ripetuti e gravi.

Una persona è finita in ospedale con 15 giorni di prognosi. Provvedimento della questura, poco dopo un'altra recente sospensione dell'attività Un bar della provincia di Viterbo è stato chiuso dalla polizia a causa delle continue e violenti liti tra clienti ubriachi. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti hanno eseguito il provvedimento dalla durata di dieci giorni. Il locale era già stato chiuso nel recente passato, per gli stessi motivi. Stando a quanto ricostruito e riportato dalla questura, si sono verificati “alcuni fatti violenti”: “Aggressioni tra frequentatori in evidente stato di alterazione alcolica, insulti, lancio di bottiglie in vetro e, in un caso, anche l'utilizzo di un oggetto atto a offendere con il quale sono state arrecate lesioni poi giudicate guaribili con 15 giorni di prognosi”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Bar chiuso per continue liti tra clienti ubriachi: aggressioni violente, lanci di bottiglie e feriti

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