Tensioni tra tifosi dopo Torino-Verona | lanci di bottiglie contro i pullman e tafferugli nove arresti

Dopo la partita tra Torino e Verona disputata sabato pomeriggio in corso Unione Sovietica, sono stati registrati scontri tra tifosi. Durante i disordini, alcuni supporter hanno lanciato bottiglie contro i pullman e si sono verificati tafferugli. La Digos di Torino ha avviato le indagini e ha arrestato nove persone in relazione ai fatti accaduti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze.