Tensioni tra tifosi dopo Torino-Verona | lanci di bottiglie contro i pullman e tafferugli nove arresti
Dopo la partita tra Torino e Verona disputata sabato pomeriggio in corso Unione Sovietica, sono stati registrati scontri tra tifosi. Durante i disordini, alcuni supporter hanno lanciato bottiglie contro i pullman e si sono verificati tafferugli. La Digos di Torino ha avviato le indagini e ha arrestato nove persone in relazione ai fatti accaduti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze.
Aggiornamento 12 aprile - In seguito alle tensioni registrate in corso Unione Sovietica, dopo la partita di calcio disputata tra Torino e Verona nel pomeriggio di sabato, le prime indagini condotte dalla Digos di Torino hanno portato all'arresto di nove persone. Si tratterebbe di sei tifosi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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