Papà Biagio Antonacci è il mio grillo parlante Stimo Annalisa donna estremamente intelligente Mi dicono che somiglio a Gesù? Ci gioco un po’ ma il mio disco è davvero spirituale | così Paolo Santo

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Santo, figlio di Biagio Antonacci, ha dichiarato che il suo album è molto spirituale e scherza sul paragone con Gesù, affermando di divertirsi con questa idea. Ha anche espresso ammirazione per Annalisa, definendola molto intelligente. Tra i brani di successo citati ci sono “P’ me, tu p’ te” di Geolier, “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, “Sinceramente” di Annalisa e “Tango” di Tanani, tutti firmati da Antonacci.

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“I p’ me, tu p’ te” di Geolier, il tormentone estivo “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, “Sinceramente” di Annalisa e “Tango” di Tanani cosa hanno in comune? Una firma, Paolo Antonacci, figlio di Biagio. Uno dei “golden boy” degli autori italiani ha deciso che era arrivato il momento giusto di “far per sé” ed ecco che ha sfornato sette brani per l’album d’esordio “Paolo Santo Superstar” con una copertina che rievoca il mondo hippie degli Anni 60 e con una torre di Babele alla sua destra. Il riferimento naturalmente è all’opera musicale “ Jesus Christ Superstar”. Scrittura onirica, sognante, ricca di metafore, sound psichedelico ma anche che cattura al primo ascolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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