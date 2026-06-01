Panico al Quartiere Africano | uomo dà in escandescenza e si scaglia contro i passanti

Lunedì 1 giugno, un uomo ha avuto un episodio di alterazione nel Quartiere Africano, scagliandosi contro i passanti. La scena ha provocato momenti di tensione tra le persone presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma. Non sono stati riportati feriti gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio.

Panico in strada al Quartiere Africano dove un uomo è andato in escandescenza nella mattinata di lunedì 1 giugno. I fatti sono accaduti in via Tripolitania all'altezza di via Migiurtinia. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 10, dove è stata segnalata la presenza di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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