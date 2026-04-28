Elena Santarelli a Belve | Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate le sue scuse non me le bevo | VIDEO

Da Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua carriera a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. La showgirl, che da anni è in prima linea per la ricerca scientifica, è stata particolarmente dura quando si è affrontato l’argomento beneficenza relativo al Pandoro-gate e a Chiara Ferragni. “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”.🔗 Leggi su Tpi.it

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