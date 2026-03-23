Il video pubblicato nel pomeriggio dalla Premier Giorgia Meloni, che ha commentato la sconfitta referendaria, ha immediatamente richiamato alla memoria collettiva il celebre messaggio di scuse di Chiara Ferragni per il caso del Pandoro Gate. Indossare tonalità neutre e polverose in un momento di difficoltà o dopo un insuccesso elettorale non è mai una coincidenza stilistica, ma risponde a una precisa strategia visiva volta a comunicare umiltà, sobrietà e una sorta di sottomissione al giudizio popolare. Questo registro estetico, definito da molti osservatori come “ autoflagellante “, punta a spogliare il leader dei simboli del potere per presentarlo in una veste più umana, vulnerabile e, di conseguenza, meno attaccabile dalle critiche feroci dei propri avversari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meloni come Ferragni? Il look della Premier è lo stesso del video del Pandoro-gate e il web chiacchiera

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