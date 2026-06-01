Fabrizio Romano ha annunciato che il Milan incontrerà questa settimana i candidati alla panchina, sia il tecnico di origine austriaca che quello tedesco. Le discussioni riguardano le prossime settimane e coinvolgono incontri con i rappresentanti dei due allenatori. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sugli esiti delle trattative. La società sta valutando le opzioni per la guida tecnica della squadra.

“Domani si vedranno Oliver Glasner e il Milan. Non a Milano, non in Italia, neanche in Austria. L’incontro sarà all’estero. Ci sarà questo primo faccia a faccia, questa prima interview, tra Oliver Glasner e la dirigenza del Milan per capire se c’è feeling, per capire se può essere l’uomo giusto, per capire, da entrambe le parti, se scatta la scintilla. Ci sarà questo contatto diretto. Un altro allenatore che posso dirvi incontrerà il Milan e i propri rappresentati durante questa settimana, non domani, più avanti, sarà Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli. Altro allenatore della formazione legata a Ralf Rangnick. Noi facciamo cronaca: ci saranno questi incontri con la dirigenza del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Panchina, parla Romano: “Il Milan incontrerà sia Glasner che Jaissle in settimana”

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