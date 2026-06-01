Il Milan ha convocato un summit decisivo con il tecnico Stefan Glasner, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. La riunione si concentra sulla possibile nomina dell’allenatore, con le decisioni ancora da definire. Il club sta valutando le opzioni prima di comunicare ufficialmente l’esito. La fase finale delle trattative si svolge mentre si intensificano le discussioni interne sulla guida tecnica per la prossima stagione.

Panchina Milan, casting in fase caldissima: il summit decisivo con Glasner svelato da Fabrizio Romano. Tutti i dettagli. Il casting per la nuova guida tecnica del Milan entra ufficialmente nel vivo, con sviluppi significativi anche sul fronte dirigenziale. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la società rossonera ha accelerato le operazioni e ha già programmato un vertice decisivo per valutare la fattibilità della scelta e impostare le basi del progetto per la prossima stagione. La dirigenza vuole stringere i tempi: l’obiettivo è individuare rapidamente il profilo giusto e avviare il nuovo ciclo tecnico senza ulteriori rallentamenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Panchina Milan, si entra nella fase decisiva: Glasner al centro del summit

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