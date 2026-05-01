Francesco Dolci | Non sono io l’uomo del video nel cimitero in cui è sepolta Pamela Genini

Francesco Dolci ha dichiarato di non essere la persona visibile nel video registrato nel cimitero dove si trova sepolta Pamela Genini. La sua risposta arriva dopo che alcune testate giornalistiche avevano riferito di un’ipotesi degli investigatori che lo vedevano come l’autore di quella ripresa, con una probabilità tra l’80 e il 90 per cento. Dolci ha quindi smentito questa ricostruzione e ha chiarito di non essere coinvolto in quel dettaglio.

Francesco Dolci nega di essere l ‘uomo nel video del cimitero in cui era sepolta Pamela Genini. Smentendo così le indiscrezioni di stampa che attribuivano agli investigatori la convinzione «all’80-90%» che fosse lui. Dolci ha parlato a Dentro la notizia, in un servizio da casa sua in cui si trova la famosa botola dove è stato rinvenuto un capello biondo. «Non sono mai entrato di notte nel cimitero (quello di Strozza, dove è avvenuta la profanazione)». Un uomo è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza tra il 16 e il 18 marzo, nei giorni in cui il camposanto era chiuso per le estumulazioni. Pamela Genini e il cadavere. Pamela Genini è stata uccisa con 30 coltellate nel suo appartamento nel quartiere milanese di Gorla.🔗 Leggi su Open.online

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