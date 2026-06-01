Pamela Genini decapitata l' ex a Dentro la Notizia | Ero ubriaco al cimitero E così

L'ex fidanzato di Pamela Genini ha ammesso di essere stato ubriaco al cimitero al momento della profanazione, secondo quanto dichiarato a una trasmissione televisiva. È indagato per aver decapitato la corpo della giovane, di cui non è stata ancora trovata la testa. La donna è stata trovata senza testa, e l'uomo ha fornito spiegazioni sul suo stato durante l'episodio. La procura sta proseguendo le indagini sulla vicenda.

Rompe il silenzio Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere: è stato decapitato e la testa ancora non è stata trovata. Dolci parla a Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di Rete 4, e commenta anche il video che lo ha immortalato fuori dal cimitero di Strozza, dove era sepolta Pamela, alle due del mattino. L'imprenditore bergamasco ha dato la sua versione dei fatti riguardo alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. "Quella sera avevo bevuto - racconta -. Le telecamere di sorveglianza mi riprendono mentre barcollando mi avvicino al cancello del cimitero ma non sono entrato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Pamela Genini, i Carabinieri a casa dell'ex fidanzato Francesco - Ore 14 del 23/04/2026

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