Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara dei 10 km di fondo agli Assoluti di Piombino, battendo Guidi e Acerenza. Caponi si è laureata campionessa italiana nei 10 km e si è qualificata per gli Europei.

Gregorio Paltrinieri conquista il terzo titolo italiano assoluto nella 10 chilometri di fondo davanti a Guidi e Acerenza. Tra le donne la vittoria va alla spagnola Angela Martinez, mentre Linda Caponi si laurea campionessa italiana e stacca il pass per gli Europei di Parigi. Gli Assoluti di nuoto in acque libere si aprono nel segno di Gregorio Paltrinieri e Linda Caponi. Nelle acque del Golfo di Baratti, a Piombino, il campione olimpico ha conquistato il successo nella 10 chilometri maschile, mentre tra le donne il titolo italiano è andato a Linda Caponi, seconda assoluta alle spalle della spagnola Angela Martinez e qualificata per gli Europei di Parigi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Paltrinieri show agli Assoluti di Piombino: vince la 10 km, Caponi campionessa italiana e qualificata agli Europei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il titolo tricolore a Piombino nella 10 km!Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara di nuoto di fondo sui 10 km a Piombino, conquistando il titolo tricolore.

Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10Nel Mar Rosso, a Soma Bay, si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo.

Assoluti. SuperGreg vince la 10 km, Caponi titolo e pass per ParigiIN AGGIORNAMENTO - Quando entra in acqua, entra per vincere. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo prendendosi in 1h48'257 la 10 chilometri che ha aperto gli Assoluti ... federnuoto.it

Assoluti a Piombino. La dieci chilometri a Baratti su Raisport HDIl fondo azzurro si riunisce per una settimana di campionati assoluti e categoria che saranno in scena a Piombino dall'1 al 7 giugno. Dopo la meravigliosa tappa di coppa del mondo a Golfo Aranci, arri ... federnuoto.it