Palpeggia minorenne a Reggio Emilia denunciato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato a Reggio Emilia dopo aver palpeggiato un minorenne di 17 anni in modo non consensuale. L'episodio è avvenuto durante un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, lungo la via Emilia. La polizia ha avviato le indagini e ha proceduto con la denuncia dell'uomo.

Reggio Emilia, 15 marzo 2026 - Avrebbe molestato un ragazzino di 17 anni, dopo un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla via Emilia a Reggio. Una molestia che, secondo l’accusa, sarebbe consistita nel toccare le parti intime del giovane. E il giorno dopo, venerdì mattina, il ragazzo con i genitori, hanno incrociato l’uomo, riconosciuto come l’autore delle molestie, che si trovava nei pressi di un esercizio commerciale di via Fratelli Manfredi, sempre in città. Sono stati chiamati gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, identificando un uomo di 43 anni, originario del Bangladesh, risultato regolare in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palpeggia minorenne a Reggio Emilia, denunciato 43enne Articoli correlati Reggio Emilia, trovato con droga e un machete: denunciato minorenneUn ragazzo di 17 anni è stato trovato dai Carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia) in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, oltre... Palpeggia e bacia minorenne a Correggio, denunciato per violenza sessualeCorreggio (Reggio Emilia), 9 marzo 2026 - Un’ossessione degenerata in violenza, quella subita da una ragazza minorenne residente nel Reggiano,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Emilia Discussioni sull' argomento Palpeggia e bacia minorenne: 19enne denunciato per violenza sessuale; Schianto frontale auto-camion: ferito grave don Piergiorgio Torreggiani, parroco di Ventasso. Palpeggia minorenne a Reggio Emilia, denunciato 43enneReggio Emilia, 15 marzo 2026 - Avrebbe molestato un ragazzino di 17 anni, dopo un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla via Emilia a Reggio. Una molestia che, secondo l’ac ... ilrestodelcarlino.it Palpeggia e bacia minorenne a Correggio, denunciato per violenza sessualeA un ragazzo di 19 anni aggiunto anche il provvedimento di allontanamento dalla vittima ... msn.com L'auto acquistata in una concessionaria di Reggio Emilia per 19mila euro: per il giudice la possibilità di far valere i propri diritti erano scaduti dopo due anni facebook Reggio Emilia, maxifurto in cinque minuti di cappotti Max Mara: 200 capi da 1500 euro l’uno x.com