A Torino si è verificata una rissa tra giovani straniere che ha coinvolto coltelli, causando tre feriti. Una delle persone colpite si trova in condizioni gravi. L’incidente si inserisce in un quadro di crescente utilizzo di armi bianche tra i giovani, che si manifesta con episodi di violenza urbana. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e le responsabilità.

L’escalation di violenza urbana prosegue e le armi bianche sono sempre più comuni, soprattutto tra i giovanissimi. I recenti casi di accoltellamento a scuola, le minacce di emulazione e le liti, quasi quotidiane, con coltelli, sono una realtà alla quale l’Italia non era pronta. Il cambiamento culturale in atto da alcuni anni ha esposto i giovani e i giovanissimi a una realtà alla quale non sono stati preparati da genitori e insegnanti, perché loro per primi non l’hanno vissuta. L’incidenza di coltelli è altissima soprattutto tra le baby-gang di giovanissimi, spesso stranieri, che lo portano sempre con sé e non esitano a usarlo. In tv sostengono sia per “difesa” ma fino a pochi anni fa non c’era bisogno di averne uno per difendersi nelle strade italiane, quindi è evidente che qualcosa sia cambiato e sta continuando a cambiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una grave

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