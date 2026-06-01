Pallavolo Maschile | Italia Sconfitta in Amichevole Contro la Turchia Prossima Fermata Canada

La nazionale maschile di pallavolo ha perso un'amichevole contro la Turchia. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato. La squadra italiana ha concluso il match con una sconfitta, mentre si prepara per il prossimo impegno in Canada. La sfida ha rappresentato un test importante, anche se il risultato finale non è stato positivo. La squadra si concentra ora sulla trasferta in Nord America.

Una sera di pallavolo maschile che graffia e insegna: un test che scivola di mano, un pubblico caldo, lo sguardo già oltre l’oceano. Gli Azzurri perdono la bussola per tre set, ma trovano una rotta: il 6 giugno si vola in Canada per ripartire. Il nome è chiaro: Bper TestMatch. Un’ amichevole che vale più di un punteggio, perché racconta lo stato delle cose. È l’ultimo tornante prima della tappa nordamericana della Volleyball Nations League. Pochi giorni per sistemare i dettagli. Gambe piene, rotazioni studiate, voglia di misurarsi senza la rete di protezione del training. Il palazzetto fa la sua parte. Si percepisce quell’aria di verifica che non mette ansia ma accende l’attenzione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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