Pallamano | Italia sconfitta netta in amichevole contro l’Ungheria

Durante un'amichevole giocata a Tatabanya, la nazionale italiana di pallamano ha subito una sconfitta con il punteggio di 30-19 contro l’Ungheria. La partita si è conclusa con un divario di undici punti a favore della squadra avversaria, evidenziando la differenza di livello tra le due nazionali in questa occasione.

A Tatabanya la nazionale italiana di pallamano incappa in una netta sconfitta in amichevole contro l’Ungheria, per 30-19. Più forte la rappresentativa magiara, che ha dimostrato tutto di cui è capace con un roster di qualità che ha fatto male a più riprese a Parisini e compagni. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA. Il match inizia subito con l’Ungheria a scappare nel punteggio: dopo 10? il gol di Imre certifica il 6-3, con cui i magiari fanno capire di essere partiti forte. Gli azzurri provano a rimanere a contatto, con il giovane Belardinelli che si fa notare mettendo un paio di reti consecutive a referto per il 9-6 in corrispondenza del 15?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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