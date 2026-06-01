Pallavolo l’Italia perde con la Turchia in amichevole | l’analisi

Da sportface.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di pallavolo maschile ha concluso la prima fase di preparazione alla Nations League con una sconfitta per 3-0 contro la Turchia in un'amichevole a Bergamo. La partita si è giocata senza valenza competitiva ufficiale e ha visto le due squadre affrontarsi in vista delle prossime competizioni internazionali. Nessuna delle due parti ha annunciato modifiche alla rosa o ai piani di allenamento dopo l'incontro.

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La Nazionale maschile di pallavolo ha chiuso ufficialmente la prima fase di preparazione alla Nations League perdendo per 3-0 l‘ultimo test contro la Turchia a Bergamo. Davanti agli oltre tremila spettatori della ChorusLife Arena, gli azzurri pagano la forte stanchezza per i carichi di lavoro e perdono tutti e tre i set anche se combattuti. La Turchia, guidata in panchina da Kovac, gioca in modo fluido, sfrutta i numerosi passaggi a vuoto dell’Italia e vince la partita. Nonostante il passo falso, il bilancio del raduno resta positivo, con due vittorie e una sconfitta. L’aspetto più significativo del match è l’esordio in prima squadra di giovani promesse come Pardo Mati, Mattia Orioli e Matteo Staforini, schierati accanto alla solidità di Alessandro Bovolenta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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