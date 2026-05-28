Italia-Turchia oggi amichevole volley | orario tv programma streaming

Oggi si gioca un’amichevole di volley tra Italia e Turchia. La partita si svolge in estate, con l’Italia che sperimenta nuovi schemi e cerca di mantenere la propria posizione tra le migliori nazionali mondiali. L’orario e le modalità di visione non sono ancora stati comunicati. La gara si inserisce nel calendario estivo della nazionale maschile, senza precedenti ufficiali o qualificazioni legate a questa sfida.

L’estate azzurra comincia tra esperimenti, nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese la Nazionale italiana maschile campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Volleyball Nations League e l’Europeo. Più che il risultato, però, conteranno le indicazioni che Ferdinando De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un’Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Il ct azzurro ha scelto di puntare su un gruppo ricco di talento e prospettiva, nel quale diversi giocatori avranno l’occasione di dimostrare di poter diventare protagonisti stabili della Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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