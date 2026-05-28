L’Italia ha iniziato la stagione di volley con una vittoria per 3-0 contro la Turchia in un’amichevole. La partita si è svolta senza set persi, con protagonisti Rychlicki e i fratelli Porro, che hanno contribuito alla vittoria. La squadra italiana ha mostrato buone prestazioni, mantenendo il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. L’evento ha rappresentato il primo impegno ufficiale della stagione per la nazionale.

L’Italia ha aperto la propria stagione battendo la Turchia per 3-0 () nell’ amichevole andata in scena a Cavalese: la nostra Nazionale Italiana di volley maschile ha incominciato il cammino estive in Val di Fiemme, regolando un avversario emergente e accendendo i motori in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e degli Europei di settembre, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CT Fefé De Giorgi ha concesso un po’ di riposo ad alcuni big come il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, il libero Fabio Balaso e ha testato nuovi elementi e alcune soluzioni tecniche, lasciando intravedere un buon gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, l’Italia apre la stagione con il sorriso: Turchia battuta in amichevole, Rychlicki e i fratelli Porro in luce

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