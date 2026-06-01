Pallanuoto Frosinone Pari Bellator a Cagliari | contro la Rari Nantes finisce 13-13
La partita tra la Pallanuoto Frosinone e la Rari Nantes di Cagliari si è conclusa con un risultato di 13-13. La gara si è svolta in trasferta, con entrambe le squadre che hanno segnato numerosi goal nel corso dei quattro tempi. La partita ha deciso il parziale finale, lasciando i gialloblù con 49 punti in classifica alla fine della stagione regolare. Ora si preparano ai playoff.
Si chiude con un pareggio la stagione regolare della Bellator Frusino. I gialloblù chiudono la regular season a 49 punti e si preparano ai Playoff. Nella vasca "Ugo Maxia" di Cagliari, i ragazzi guidati da coach Mirko Spaziani sfoderano l'ennesima prova di forza e di carattere, rifiutando la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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