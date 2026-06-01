Pallanuoto Frosinone Pari Bellator a Cagliari | contro la Rari Nantes finisce 13-13

Notizia in breve

La partita tra la Pallanuoto Frosinone e la Rari Nantes di Cagliari si è conclusa con un risultato di 13-13. La gara si è svolta in trasferta, con entrambe le squadre che hanno segnato numerosi goal nel corso dei quattro tempi. La partita ha deciso il parziale finale, lasciando i gialloblù con 49 punti in classifica alla fine della stagione regolare. Ora si preparano ai playoff.