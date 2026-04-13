Pallanuoto Under 14 la Rari Nantes Romagna travolge l’Ncsc Faenza

Nella partita di pallanuoto Under 14 disputata nella piscina di Forlì, la Rari Nantes Romagna ha ottenuto una vittoria netta contro l’Ncsc Faenza con il punteggio di 21-11. La squadra di casa ha riscattato la sconfitta subita all’andata, quando i faentini avevano vinto di misura. La gara si è conclusa con una prestazione convincente da parte dei romagnoli.

Netta affermazione della Rari Nantes Romagna, che nella piscina di Forlì supera con un convincente 21-11 l’Ncsc Faenza, riscattando così la sconfitta subita nel girone di andata, quando i faentini si erano imposti di misura. Tra le prestazioni individuali spicca anche quella di Giglio, efficace.🔗 Leggi su Forlitoday.it Pallanuoto, Master 2026: la Rari Nantes Romagna chiude la regular season a punteggio pienoNella settima giornata, la Rari Nantes Romagna ha avuto la meglio sui Sabadons Bologna, attualmente terzi in classifica, con il punteggio finale di... Pallanuoto, Serie A1. Sfida salvezza per l’Ortigia con la Rari Nantes FlorentiaDomani, 14 febbraio, la pallanuoto italiana si concentra sulla Caldarella di Siracusa, dove l’Ortigia affronterà la Rari Nantes Florentia in una...