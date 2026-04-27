Frosinone pallanuoto Bellator corsara in terra sarda A Quartu S Elena i ciociari si impongono 13-21

A Quartu Sant’Elena, presso il centro sportivo Paolo Pettinau, si è disputata una partita di pallanuoto tra la Bellator Frusino e la Promogest Quartu. I ciociari hanno vinto con un punteggio di 13-21, conquistando tre punti importanti. La squadra ospite ha dominato durante tutta la partita, portando a casa una vittoria convincente sul campo sardo.

Preziosa vittoria per la Bellator Frusino. A Quartu Sant’Elena, presso il centro sportivo Paolo Pettinau, i ciociari strappano altri tre punti con un successo convincente per 13-21 contro i padroni di casa della Promogest Quartu. Il primo quarto dell’incontro si è chiuso sul 5-6 in favore della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pallanuoto, Terza vittoria consecutiva per la Bellator Frusino Quartu Sant’Elena: uomo con braccialetto per violenzaUn uomo di 45 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Quartu Sant’Elena dopo essere stato accusato di atti persecutori e maltrattamenti in...