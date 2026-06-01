Pallanuoto A1 giovedì alla Longo è in programma gara-due La De Akker sbatte contro Brescia Troppe assenze niente da fare

Notizia in breve

La partita tra Brescia e De Akker Bologna si è conclusa con un punteggio di 29-17. La squadra ospite ha subito molte assenze e non è riuscita a contrastare la squadra di casa, che ha dominato sin dall’inizio. La gara si è giocata giovedì alla piscina Longo. I marcatori più prolifici sono stati Viskovic e Gianazza, entrambi con 4 reti. Nessun cambio di risultato nel secondo tempo, con Brescia che ha mantenuto il vantaggio.