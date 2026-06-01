Pallanuoto A1 giovedì alla Longo è in programma gara-due La De Akker sbatte contro Brescia Troppe assenze niente da fare
La partita tra Brescia e De Akker Bologna si è conclusa con un punteggio di 29-17. La squadra ospite ha subito molte assenze e non è riuscita a contrastare la squadra di casa, che ha dominato sin dall’inizio. La gara si è giocata giovedì alla piscina Longo. I marcatori più prolifici sono stati Viskovic e Gianazza, entrambi con 4 reti. Nessun cambio di risultato nel secondo tempo, con Brescia che ha mantenuto il vantaggio.
AN BRESCIA 29 DE AKKER BOLOGNA 17 AN BRESCIA TEAM: Baggi-Necchi, Del Basso 4, Guerrato 3, Lodi 1, Ferrero 3, Popadic 1, Dolce 2, Gianazza 4, Alesiani 4, Viskovic 5, Casanova, Giri 1, Massenza Milani, Balzarini 1, Gritti. All. Bovo. DE AKKER TEAM: Barrile, Martini, Bardulla, Bragantini 2, Mcfarland, Baldi, Painter 3, Milakovic 3, Erdelyi 5, Di Murro 2, Lucci 2, Urbinati, Santini. All. Mistrangelo. Arbitri: Alessandroni e Giacchini. Note: parziali 7-3, 9-4, 5-4, 8-6. Troppa Brescia e soprattutto troppe assenze per la De Akker per riuscire a sovvertire un pronostico che sulla carta era scritto. La formazione di Federico Mistrangelo, senza i bomber Campopiano e senza i due portieri Valle e Santini fa quel che può, ma alla fine cede pesantemente nei confronti della corazzata Brescia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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