Nel campionato di serie A1 di pallanuoto, la squadra torna in vasca alle 15 per affrontare i padroni di casa dell’Olympic Roma dopo la pausa dedicata agli impegni della nazionale. La De Akker punta a raggiungere il quarto posto in classifica e il coach ha dichiarato di affrontare la partita con determinazione e concentrazione. La sfida si svolge nell’impianto federale Valco San Paolo.

La De Akker torna in vasca con l’obiettivo quarto posto a portata di mano. Dopo la sosta per gli impegni della nazionale, riprende il campionato di serie A1, con la De Akker, impegnata alle 15 nell’impianto federale Valco San Paolo con i padroni di casa dell’ Olympic Roma. La 21esima giornata mette di fronte alla De Akker una sfida tutt’altro che scontata. Bologna sesta, è a 6 punti da Posillipo che ha anticipato ieri il suo confronto e dal quarto posto. Per sognare ancora le semifinali scudetto deve quindi vincere oggi e tornare in scia dei napoletani. Attenzione però all’Olympic che già all’andata a Bologna fece lo scherzetto imponendosi 22-21 ai rigori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PALLANUOTO A1, ore 15 in vasca con l’Olympic Roma. La De Akker punta tutto sul quarto posto. Il coach: "A testa bassa»

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The tour of the Olympic Stadium couldn’t have been inaugurated by a more fitting team: As Roma Academy in Abuja You could almost say it's like home, even though it's coming from very far away...from NIGERIA Good luck !! - facebook.com facebook